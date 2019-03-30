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السبت، 30 مارس 2019 03:47 م
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حريق محدود بترام الرمل دون إصابات بالإسكندرية.. صور

السبت، 30 مارس 2019 02:52 م
حريق محدود بترام الرمل دون إصابات بالإسكندرية.. صور جانب من الحريق
الإسكندرية - أسماء على بدر
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نشب حريق محدود ظهر اليوم، السبت، بترام الرمل فى محطة فيكتوريا شرقي الإسكندرية، وذلك دون حدوث خسائر أو إصابات.

 

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد نشوب حريق بالترام بمحطة فيكتوريا، وانتقل مسئولى هيئة النقل العام وقوات الشرطة إلى موقع الحادث.

 

وبالمعاينة تبين أن حريق محدود نشب في كابل الكهرباء الرابط بين عربتى الترام من أعلى نتج عنه احتراق علبة الكهرباء الموجودة أعلى الترام ولم يمتد الحريق الى داخل العربات ونتج عن حدوث ماس كهربائي وتم السيطرة عليه باستخدام طفايات الحريق دون تدخل الحماية المدنية ولم يسفر عن حدوث إصابات أو خسائر، وتستمر حركة الترام بصورة طبيعية ولم تتأثر بالحادث.

 

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