حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة المساكن والمتاجر بالساحل

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الساحل بحبس عاطل وشقيقه، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة المساكن والمتاجر بأسلوب كسر الباب.

البداية كانت بورود معلومات للمقدم علاء خلف الله رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، تفيد بقيام "سيد.أ" 33 سنة عاطل ومسجل خطر سرقات، بارتكاب وقائع سرقة مساكن ومتاجر بدائرة القسم بأسلوب كسر الباب، وبتقنين الإجراءات القانونية، وإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الساحل وبصحبتهم قوة أمنية من ضبطه، حيث ضبط بحوزته "فرد خرطوش، طلقتان".

وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الإسلوب، وبإرشاده تم ضبط بعض المسروقات بمسكنه والباقى لدى شقيقه مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس أمكن ضبط الأخير، وبحوزته (8 شاشات ، 2 شاشة كمبيوتر ، 2 جهاز كمبيوتر ، 3 أجهزة لاب توب) ، وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة ، وإعترف بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.