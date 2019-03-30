حبس حلاق 4 أيام على ذمة التحقيق ضبط بحوزته 79 قطعة أثرية بالمنيا

كتب فريق المحافظات

أمرت نيابة شمال المنيا، بحبس "حلاق"، 4 أيام على ذمه التحقيق، ضُبط بحوزته 79 قطعة أثرية بقصد الإتجار، جاء ذلك بعد ما تم عرض المضبوطات على لجنة أثرية من منطقة آثار المنيا أفادت بأثريتها.

تعود أحداث الضبطيه عندما أكدت تحريات قسم شرطة سياحة وآثار المنيا، بحيازة شاب ثلاثينى يمتهن مهنة الحلاقة مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب - بالمنيا، لبعض القطع الأثرية بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا وقطاع الأمن العام، تم استهدافه وضبطه بمسكنه وبحوزته 79 قطعة يشتبه في أثريتها، وذلك على النحو التالي:

تمثال لسيدة من الحجر الجيري بطول حوالي 30 سم، و2 تمثال لسيدة من الحجر الجيري بطول حوالي 15 سم، و3 تماثيل من الفخار بأطوال حوالي (10، 15، 20 سم)، و55 عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام، ترجع جميعها للعصر اليوناني الروماني، و7 تماثيل من البورسلين بطول حوالى 20 سم، و6 تماثيل أوشابتى من البورسلين بطول حوالى 20 سم، و3 تماثيل من البازلت الأسود على قاعدة من ذات المادة بطول حوالى 5سم، و2 تميمة لوجه آدمى، ترجع جميعها للعصر الفرعونى القديم بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.