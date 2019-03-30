حالة الطقس اليوم السبت 30/3/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وسيناء، والوجه البحري، والقاهرة، ومناطق من شمال الصعيد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء؛ ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب وشرق البلاد، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ انخفاض على درجات الحررة، لتصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس بارداً نسبياً الى بارد، مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة.

وتتكاثر تدريجياً السُحب الرعدية في مناطق مختلفة من المملكة حيث تهطل أمطار رعدية " تكون غزيرة أحياناً" ، وتشمل مدينة العقبة.

وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تثير الغبار والأتربة في اجزاء مختلفة خاصة المناطق الصحراوية جنوب وشرق المملكة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح : جنوبية غربية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية.

التوصيات

-الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية في اجزاء مختلفة خاصة المناطق والطرق الصحراوية بسبب الغبار.

-تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.

ليلاً

تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، ويكون الطقس بارداً في عموم المناطق، وبشكل لافت في الجبال.

ويكون الطقس غائم وماطر في أجزاء مختلفة تكون مصحوبة بالرعد وزخات البَرَد.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في المناطق الجبلية.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي قد تكون رعدية غزيرة أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.