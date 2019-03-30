"جنايات سوهاج" تحيل أوراق 5 متهمين بقتل شخصين بسبب خلافات إلى المفتى

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، إحالة أوراق 5 متهمين الى فضيلة المفتى وتحديد جلسة اليوم الثانى من دور شهر يونيو للنطق بالحكم، لاتهامهم بقتل المجنى عليهما " "عبده.ح.ع" ونجله عبد الرحيم بدائرة مركز ساقلتة.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقت أجهزة الأمن، بلاغا بمقتل المجنى عليهما ، بعد إصابتهما بطلقات نارية بالجسد وتم نقلهما إلى المستشفى جثث هامدة.

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين حيث توجد خلافات بين الطرفين وفى يوم الحادث ترصد المتهمون بالمجنى عليهما وفى أحد الأماكن أطلقوا عليهما النيران من بنادق آلية كانت بحوزتهم مما أسفر عن مقتلهما فى الحال .

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.