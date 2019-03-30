تونس: مسئول الأمم المتحدة المعتقل لا يتمتع بالحصانة

تونس (رويترز)

قال سفيان السليطى المتحدث باسم القطب القضائى لمكافحة الإرهاب فى تونس، اليوم السبت، إن مسئول منظمة الأمم المتحدة الذى اعتقلته السلطات، الثلاثاء الماضى لا يتمتع بالحصانة.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء الرسمية عن السليطى، قوله "اعتبار عدم تمتعه بالحصانة جاء بالنظر الى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعنى (قرطاس) لمصالح خاصة ولم تكن فى إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة".

وكان فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة قال أن السلطات التونسية اعتقلت منصف قرطاس المسئول بالمنظمة ويشارك فى مراقبة حظر دولى للأسلحة مفروض على ليبيا بعد وصوله الى مطار العاصمة يوم الثلاثاء الماضى رغم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية.

وأضاف المتحدث باسم القطب القضائى لمكافحة الارهاب أن زيارة قرطاس الى تونس "لم تكن فى إطار مهمة أممية حيث استعمل جواز سفر تونسيا وليس جواز سفر أمميا إضافة الى أنه مكلف بمهمة فى ليبيا وليس فى تونس وهو ما ينفى عنه الحصانة المعمول بها حسب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها".

وكانت وزارة الداخلية التونسية قالت انها اعتقلت شخصين يحملان الجنسية التونسية يوم الثلاثاء للاشتباه فى "التخابر مع أطراف أجنبية"، وأضافت أنها صادرت أيضا وثائق سرية تمس الأمن الوطنى وأن التحقيقات جارية.

وأوضح السليطى أن المعتقلين "يتمتعان بالضمانات القانونية ووقع تمكينهما من مقابلة محاميهما" مشيرا إلى أنهما "محل بحث قضائى من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب" منذ منتصف 2018.