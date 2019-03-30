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تعليم مطروح ينفذ برامجا لإعداد كوادر شابة تواجه تحديات المنظومة التعليمية

السبت، 30 مارس 2019 07:30 ص
تعليم مطروح ينفذ برامجا لإعداد كوادر شابة تواجه تحديات المنظومة التعليمية الدكتور سمير النيلى مدير تعليم مطروح خلال الدورة التدريبية
مطروح – حسن مشالى
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أكد الدكتور النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المديرية تنفذ برنامجاً تدريبيا لإعداد جيل من القيادات الشابة مهاريا وتكنولوجيا، بهدف تأهيل القيادات الشابة لتولي المناصب القيادية.
 
 
وقال مدير تعليم مطروح، فى تصريح لـ " اليوم السابع" أن التدريب يتم تنفيذه  بقاعة التنمية المهنية، بديوان مديرية التربية والتعليم، فى مدينة مرسى مطروح، فى مجالات تنمية الموارد البشرية وصقل مهارات المتدربين مهنيا وتربويا، لتنشئة وتهيئة صف ثان وثالث لتولى المناصب القيادية.
 
وأوضح "النيلى" أن هذا البرنامج التدريبى، يأتى ضمن حزمة برامج تدريبية، للقيادات الشابة بتعليم مطروح، بتنفيذ متميز لإدارة التدريب بالمديرية، مع اختيار أفضل الكوادر البشرية المتميزة، القادرة على مواجهة تحديات المنظومة التعليمية والتربوية بالمحافظة، على مستوى كافة الإدارات التعليمية، مع مواكبتها لخطة التحديث الوزارية للتعليم المصرى، والتى ينتهجها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بكل حكمة وكفاءة واقتدار.
 
 
 

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