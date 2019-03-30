تعرف على شكل وشروط وصياغة "الشيك" كى يكون قانونيا

كتب أحمد الجعفرى

العديد من التعاملات المالية والتجارية تتم من خلال شيكات بنكية مستحقة الدفع، يطلب بمقتضاها صاحب الحساب من البنك أداة مبلغ معين من حسابه لحامله، وذلك بمجرد الإطلاع على الشيك.

ويوضح علاء محمد الخبير القانونى أن الشكل السليم لـ"شيك" والشروط الواجب توافرها فيه تشمل.

كلمه شيك مكتوبة فى متنه وبذات اللغة التى كتب بها

.أن يتضمن اسم البنك المسحوب عليه ومكان الوفاء به.

أن يكون الشيك مؤرخا ومكتوبا به مكان إصداره واسم وتوقيع من أصدره.

يجب إفراغ الشيك فى محرر مكتوب.يجب أن يتضمن البيانات التى يفرضها القانون.

يجب أن يصدر برضاء صحيح خاليا من العيوب

يجب أن يكون محرر الشيك يتمتع بالأهلية اللازمة.