تشديدات أمنية بطريق برج العرب لتأمين مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

كثفت قوات الأمن بالإسكندرية تواجدها بطريق برج العرب بالإسكندرية من بداية مدخل الكافور والطريق المؤدى لاستاد برج العرب ومنع تواجد السيارات وإزالة كافة الاشغالات لتأمين الفريقين .

وعقد اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اجتماعا أمنيا موسعا، بحضور قيادات مديرية الأمن والأجهزة الأمنية وممثلى اتحاد الكرة المصرى وشركة فالكون لبحث استعدادات تأمين المباراة.

وتتضمن الخطة الأمنية عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارات المرور وتأمين الطرق والبحث الجنائى، فضلا عن رفع كافة الإشغالات والمركبات المتروكة بمحيط الاستاد.

بينما تقوم إدارة البحث الجنائى بفحص المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا حاملى التذاكر.

ومن جانبها، دفعت إدارة الحماية المدنية بعناصرها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.

وتضمنت الخطة وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات.

وجرى تجهيز أقوال أمنية متحركة مكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائى للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن.