جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين، ويأتي ذلك بينما أدانت واشنطن نشر قوات روسية في فنزويلا، واعتبر مسئولون عسكريون أمريكيون رفيعو المستوى أن وجود القوات الروسية هناك يزعزع الاستقرار في دولة تواجه بالفعل أزمة سياسية واقتصادية.

وفي تصريحات بالخارجية الأمريكية أشار إليون أبرامز المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا إلى أن تقديرات بلاده تشير إلى وجود نحو 100 شخص من أفراد القوات العسكرية الروسية في فنزويلا واصفا وجودهم بأنه أمر "خبيث للغاية".

وأضاف أن القوات الروسية في فنزويلا تعمل في الأساس على أنظمة الدفاع الجوي "إس ـ 300 " التي اشترتها فنزويلا من روسيا، والتي ربما تضررت من جراء انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع مؤخرا في فنزويلا.

وبدوره أكد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي أن بلاده تتحفظ بشدة على تصرفات "لاعبين من خارج نصف الكرة الغربي "من قيامهم بنشر قوات عسكرية في فنزويلا أو في أي مكان في هذا النصف بنية إنشاء أو التوسع في عمليات عسكرية.