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تخصيص 7 أفدنة لإقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بكفر الشيخ

السبت، 30 مارس 2019 08:24 م
تخصيص 7 أفدنة لإقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بكفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 1595 لسنة 2019م، بتخصيص مساحة 7 أفدنة و 12 قيراط أملاك دولة الكائنة بناحية عزبة أبو حمودة التابعة للوحدة المحلية لقرية البنا بمركز ومدينة الحامول لإقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة على أن يتم تنفيذ المصنع خلال عامين.

كما أصدر محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 4377 لسنة 2019م، بتخصيص مساحة 20000م2 الواقعة على الطريق الدولى ، مركز مطوبس بالمجان لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لإقامة مجمع صوامع عليها لتخزين الغلال.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن المساحة التى تم تخصيصها لإقامة مجمع صوامع عليها لتخزين الغلال تؤول إلى المحافظة فى حالة انتفاء الغرض من التخصيص أو انتهاء المشروع أو إنهائه لأى سبب من الأسباب.

 


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