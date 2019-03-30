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تحرير 985 مخالفة مرورية وفحص 31 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 30 مارس 2019 09:57 ص
تحرير 985 مخالفة مرورية وفحص 31 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسيير الحركة السيارات، أسفرت عن تحرير 985 مخالفة متنوعة.

كما نفذت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 31 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 17 شقة مفروشة و17 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا شخصين منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير 6 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.


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