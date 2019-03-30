تجديد حبس المتهمين بخطف طفل بكرداسة بسبب خلافات مالية مع والده

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهمين الأربعة بخطف طفل بكرداسة واحتجازه بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات مالية مع والده 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون أمام النيابة العامة، بالاتهامات التى أسندت إليهم بخطف الطفل "محمود" تحت تهديد السلاح، وأنهم خططوا لخطفه لإجبار والده على تسوية أمورهم المالية التى رفض تسويتها بالطرق الشرعية، وأنهم خططوا لذلك قبل التنفيذ بعدة أيام، وتولى أحدهم رصد تحركات الطفل، وتبين لهم أن الوقت المناسب لتنفيذ مخطتهم هو أثناء توجه الطفل للمدرسة صباحًا بصحبة أشقائه، وقرروا خطف "محمود" لصغر سنه وسهولة السيطرة عليه.

وكشفت التحقيقات، أنه أثناء توجه الطفل بصحبة أشقائه إلى المدرسة مستقلًا سيارة ملاكى يقودها خاله، استوقفهم 4 ملثمين يستقلون سيارة ملاكى استأجروها قبل الواقعة لتنفيذ جريمتهم، ترجل منها اثنين واعتدوا بالضرب على خال الطفل "أحمد.ع" 26 سنة، وهددوه بــ"مسدس" وضربه أحدهم برأس السلاح على رأسه مما أسفر عن إصابته بجرح قطعى، بعدها اصطحبوا الطفل داخل سيارتهم وفروا هاربين.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم الرئيسى فى الواقعة هو "فتحى.أ" 47 سنة سباك، وصديق سابق لوالد الطفل، وبينهم خلافات مالية، استعان بنجله "علاء" فى العقد الثانى من عمره وشقيق زوجته "مروان.أ" 24 سنة سائق ونجل عمله "محمود.م" 24 سنة سباك، وقرروا خطف الطفل، لطلب فدية مالية من والده، نظير الافراج عن الطفل وعدم مساسه بسوء.