video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تجديد حبس الطبيب المزيف بالمحلة 15 يوما فى قضية النصب على مواطنين

السبت، 30 مارس 2019 03:57 م
تجديد حبس الطبيب المزيف بالمحلة 15 يوما فى قضية النصب على مواطنين حبس - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
إضافة تعليق
قرر مصطفى مدحت وكيل نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية، بإشراف خالد عابدين رئيس النيابة، تجديد حبس الطبيب المزيف "مصطفى.ال.ت" 40 سنة حاصل على ثانوية عامة، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم على أن يتم نظر التجديد له فى قضيه انتحال صفه طبيب وتوقيع الكشف الطبي على المرضي واجرا العمليات له بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي فى القضية الأولى.
 
وكانت بلاغات قد تعددت امام المقدم وليد فايد، رئيس قسم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية من عدد من الضحايا بقيام الطبيب المزيف بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم لتوظيفها فى شراء معدات طبية مقابل مبالغ مالية.
 
وانتحل المتهم صفة مدرس مساعد بكلية الطب جامعة الزقازيق، رغم حصوله على الثانوية العامة فقط، وإجراء العديد من العمليات الجراحية للمرضى داخل مستشفيات خاصة.
 
وبعرض المعلومات على اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قرر سرعة ضبط المتهم، وتم ضبط المتهم بعد إعداد كمين له، وعثر بحوزته على بعض المستندات منها تذاكر دخول مستشفيات وروشتات علاج وصور لعيادة باسمه.
 
وتوصلت التحريات لقيام المتهم بإجراء عمليات جراحية بعدد من المستشفيات لعدد كبير من المرضى واتهامه بالنصب والاحتيال وتوظيف الأموال، كما تبين أن المتهم سبق اتهامه فى 3 قضايا نصب ومطلوب ضبطه فى قضيتى توظيف أموال وانتحال صفة، وصادر ضده حكم بالحبس سنة فى قضية نصب، وبمواجهته بالتحريات اعترف تفصيليا بارتكابه للواقعة وحصوله على أموال من الضحايا، وقيامه بإجراء عمليات جراحية للمرضى رغم عدم حصوله على شهادة من كلية الطب.
 
وأفادت نقابة الأطباء أن المتهم غير مقيد بجداول النقابة وغير مصرح له بمزاولة المهنة، وتم إخطار إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وبعرضه على نيابة مركز المحلة، وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مفاجآت جديدة فى قضية "طبيب المحلة المزيف".. النيابة تكلف لجنة من الصحة لإعداد تقرير حول عيادات المزور.. جرس إنذار للكيانات غير المرخصة.. لجنة الصحة: التنبيه على المستشفيات الخاصة بالتأكد من هوية أى طبيب

اخبارمصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربية

مباحث الأموال العامة

النيابة العامة

الطبيب المزيف




لا تفوتك
"حكاية وطن" فيلم تسجيلى يرصد كفاح ونضال المرأة المصرية والنماذج الناجحة

"حكاية وطن" فيلم تسجيلى يرصد كفاح ونضال المرأة المصرية والنماذج الناجحة

وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

قبل قمة برج العرب.. لاسارتي "حيّر" الأهلاوية ..انتصارات رائعة بالخمسة ثم سقوط غريب خارج الديار.. أعاد اكتشاف نيدفيد وهاني والسولية قبل أن يتسبب في "توهان" عاشور وآزارو وفتحي.. عصبية شديدة ثم "هزار" مع اللاعبين

قبل قمة برج العرب.. لاسارتي "حيّر" الأهلاوية ..انتصارات رائعة بالخمسة ثم سقوط غريب خارج الديار.. أعاد اكتشاف نيدفيد وهاني والسولية قبل أن يتسبب في "توهان" عاشور وآزارو وفتحي.. عصبية شديدة ثم "هزار" مع اللاعبين

فى محاولة لكبح جماح السترات الصفراء.. "الغرامة" كارت جديد لمواجهة الحركة.. حظر التظاهرات فى سانت إيتيان وفرض 135 يورو على كل مشارك.. ومحكمة فرنسية تغرم قيادىا 2000 يورو.. والخسائر تقترب من 4 مليار يورو

فى محاولة لكبح جماح السترات الصفراء.. "الغرامة" كارت جديد لمواجهة الحركة.. حظر التظاهرات فى سانت إيتيان وفرض 135 يورو على كل مشارك.. ومحكمة فرنسية تغرم قيادىا 2000 يورو.. والخسائر تقترب من 4 مليار يورو

فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو الأهلى والزمالك قبل القمة 117

فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو الأهلى والزمالك قبل القمة 117

فكرى الأول.. الإتيكيت هيقولك 5 طرق تجاوبي بيها على الأسئلة السخيفة

فكرى الأول.. الإتيكيت هيقولك 5 طرق تجاوبي بيها على الأسئلة السخيفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة