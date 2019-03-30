تأخر إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة، وظروف التشغيل والأحوال الجوية.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا 581 المتجهة إلى مطار فرانكفورت، ورحلتي الخطوط التركية 693، 6469 المتجهتين إلى إسطنبول، ورحلة الخطوط الانجليزية 154 المتجهة إلى لندن تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل، وذلك بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية.

وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط فلاى ناس 566 المتجهة إلى جدة، ورحلة خطوط طيران النيل 6111 المتجهة مدريد، ورحلة الخطوط السعودية 308 المتجهة إلى جدة تأخروا عن المواعيد المقررة بجدول التشغيل بسبب أعمال الصيانة.