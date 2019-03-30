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تأجيل محاكمة ممرضة وزوجها بتهمة قتل طبيب نساء بحلوان لـ25 يونيو

السبت، 30 مارس 2019 01:53 م
تأجيل محاكمة ممرضة وزوجها بتهمة قتل طبيب نساء بحلوان لـ25 يونيو جثة - أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى
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 قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، تأجيل  محاكمة المتهمين بقتل طبيب نساء، وإلقاء جثته داخل المقابر بعرب راشد لجلسة  25 يونيو المقبل .

 

صدر القرار بعضوية المستشارين جمال حسن أحمد، وعبد العزيز حسن عبد الونيس، بأمانة سر أشرف جابر، ومحمد الغلبان.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية فى حلوان، من كشف غموض واقعة مقتل طبيب نساء شهير والعثور على جثة فى منطقة مقابر عرب راشد.

 

وتبين لفريق بحثى من ضباط مباحث جنوب القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة ممرضة تعمل لدى الطبيب واستعانت بزوجها وصديقه لسرقة الضحية وقتله، وتم القبض عليهم وبحوزتهم سيارة الضحية.

 

وبمواجهتهم أمام رجال المباحث اعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض سرقته، وأن المتهمة بحكم عملها معه جمعت كل المعلومات عنه وعن أماكن ومواعيد تحركه من وإلى العيادة، وأبلغت زوجها الذى استعان بصديق له لارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر ملحق بمحضر العثور على الجثة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

وكان تلقى ضباط مباحث حلوان، بلاغًا من الأهالى يفيد العثور على جثة مسن ملقاة بمقابر عرب راشد دائرة القسم.

 

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لدكتور نساء وتوليد، يدعى "فتحى ع"، 60 سنة، ويرتدى ملابسه كاملة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى انتقلت لمكان الحادث لمناظرة الجثة، حيث تبين أنها مكبلة اليدين والقدمين مع وجود شريط لاصق على فمه، فأمرت بدفنها بعد عرضها على الطب الشرعى.


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