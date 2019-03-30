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بدء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التموين والأوقاف لتوفير سلع شنط رمضان

السبت، 30 مارس 2019 03:01 م
بدء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التموين والأوقاف لتوفير سلع شنط رمضان على المصيلحى وزير التموين
كتبت آية دعبس - تصوير خالد كامل
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بدأت منذ قليل، فعاليات توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك بهدف توفير سلع شنطة رمضان والتى تتضمن مواد غدائية.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد أولى اجتماعاته مع شركات الموردين والمنتجين للسلع الغذائية، بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية للاستعداد لشهر رمضان المقبل، حيث تم الاتفاق على زيادة وتكثيف المعروض من السلع سواء فى المعارض أو المنافذ الثابتة أو المتحركة، وعمل مجموعة كبيرة من التخفيضات فى الأسعار من جانب شركات القطاع العام والخاص، بهدف تلبية كل احتياجات المواطن من السلع وتوفيرها بأسعار وكميات مناسبة.


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اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين التموين والأوقاف لتوفير سلع شنط رمضان

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