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السبت، 30 مارس 2019 09:52 م
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انطلاق قافلة مهاجرين من السلفادور أملا فى الوصول إلى الحدود الأمريكية

السبت، 30 مارس 2019 09:16 م
انطلاق قافلة مهاجرين من السلفادور أملا فى الوصول إلى الحدود الأمريكية انطلاق قافلة مهاجرين
سان سلفادور أ ش أ
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انطلقت قافلة من مهاجرى السلفادور، اليوم السبت، على الأمل الوصول إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، أنه لم يتضح - على الفور - ما إذا كان المهاجرون يخططون للقاء آخرين قادمين من جواتيمالا وهندوراس التى نفت حكومتها انطلاق هجرة جماعية أخرى من أرضها.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه على الرغم من أن القافلة انطلقت تحت اسم (أم كل القوافل) إلا أنها لم تضم سوى نحو 40 مهاجرًا، فيما صرحت وزيرة الداخلية المكسيكية أولجا سانشيز - فى وقت سابق الأسبوع الجارى - أن قافلة من مهاجرى أمريكا الوسطى ستنطلق وقد تضم أكثر من 20 ألف شخص.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قطعت - فى وقت سابق - إمداد المساعدات إلى السلفادور، وهندوراس، وجواتيمالا واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قادة تلك الدول اللاتينية أنهم يتحركون ساكنًا لمنع وصول الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

 


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