انتهاء العمل فى مستشفى إسنا الجديدة بنسبة 98% والافتتاح يونيه المقبل

يواصل تجهيزات مستشفى إسنا الجديدة، وذلك لافتتاحها خلال الفترة المقبلة لخدمة عشرات الآلاف من أبناء المدينة جنوبى محافظة الأقصر، حيث تم مؤخراً البدء فى رصف مهبط الطائرات الخاص بالمستشفى، وتم الإنتهاء بالأعمال الداخلية والتشطيبات بنسبة تفوق 98%، ويتبقى تجهيز الغرف بالأجهزة والمحتويات من قبل وزارة الصحة.

ويقول محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه خلال أيام سيتم ربط مستشفى إسنا بمحطة صرف صحى رقم (2) الخاصة بالنجوع، كما يجرى تجهيز مكان لرسو الاسعاف النهرى، ومن المقرر أن يقوم بافتتاح المستشفى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى شهر يونيه القادم.

ويضيف رئيس مدينة إسنا، أن مستشفى إسنا الجديدة من المنتظر أن تقدم خدمات على أعلى مستوى فى كافة المجالات الصحية من فحص واستقبال وكشوفات وعمليات جراحية وحجز للمرضى وأشعة وخلافه لتصبح صرحا طبيا لخدمة مرضى الأقصر، حيث يشرف على تنفيذها إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ومن المنتظر تسليمها خلال الأسابيع المقبلة، وفور تسلمها وافتتاحها ستكون تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وعن التصميم والتجهيزات داخل المستشفى يقول الدكتور السيد عبد الجواد وكيل صحة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى تقام على مساحة حوالى 11 ألف متر مربع، وتتكون من 6 طوابق بالإضافة للطابق الأرضى، وتم تصميمها لتحتوى على 250 سريرا و77 غرفة إقامة و8 غرف إفاقة و2 غرفة عمليات ولادة قيصرى وكشكين ولادة و9 غرف عمليات، وتم تجهيز غرف داخلها لقسم المناظير وقسطرة القلب، وقسم الحضانات به 13 حضانة، وقسم الرعايات به 28 سرير رعاية مركزة، وقسم آخر للإفاقة به 7 أسرة، بالإضافة إلى قسم الاستقبال والطوارئ على 7 أسرة ملاحظة وغرفة عزل، وسريرى إنعاش و4 أسرة فرز، وسرير صدمة وغرفة عمليات صغيرة، و5 معامل و15عيادة خارجية، وصيدلية بالإضافة إلى غرفة للأشعة مجهزة لتركيب كافة أجهزة الأشعة الحديثة والرنين المغناطيسى، والمقطعية، وقسم للسكن الداخلى للأطباء وآخر للتمريض مجهزين على أعلى مستوى لخدمة الفريق الطبى داخلها.