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السبت، 30 مارس 2019 03:30 ص
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اليوم.. محافظة البحر الأحمر تطفئ الكهرباء بأغلب هيئاتها لمدة ساعة

السبت، 30 مارس 2019 03:00 ص
اليوم.. محافظة البحر الأحمر تطفئ الكهرباء بأغلب هيئاتها لمدة ساعة انقطاع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تطفئ محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، الإضاءة غير الضرورية بكافة الهيئات والمنشأت لمدة ساعة من 8.30 حتى 9.30 مساء ضمن مشاركتها فى ساعة الأرض. 
 
تأتي مشاركة محافظة البحر الأحمر فى ساعة الأرض فى إطار التعاون الوثيق بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر، وذلك تحت رعاية  اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر. 
 
وتشارك البحر الأحمر فى الحدث العالمى السنوى " ساعة الأرض" عن طريق اطفاء الإضاءة غير الضرورية فى كافة المعالم والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة وكذلك الوجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، وذلك دعما لمشاركة مصر للعالم فى هذا الحدث الحضارى الذى تشارك فيه معظم الدول على كوكب الأرض.
 
 
 

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