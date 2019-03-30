اليوم.. "جنح مدينة نصر" تنظر قضية "يمنى" يروج لهدم منطقة الحسين

كتب كريم صبحى

تنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الكاتب اليمنى سام الغبارى، صاحب دار نشر، فى اتهامه بازدراء الدين الإسلامى، من خلال طرح كتاب مسىء فى معرض الكتاب، والذى صادرته شرطة المصنفات بناء على بلاغ من مقيم الدعوى.

وكان أحمد عبد السلام المحامى أقام وكيلا عن أشرف ماضى عضو نقابة الأشراف، جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد الكاتب اليمنى سام الغبارى.

وجاء فى الجنحة أن شرطة المصنفات صادرت الكتاب المسىء أثناء تداوله فى معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى يحرض على الأزهر وهدم منطقة الحسين، ويتعمد من خلاله ضرب السياحة الدينية فى مصر، وبث الفتن الطائفية.