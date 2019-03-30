video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 01:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. "جنح مدينة نصر" تنظر قضية "يمنى" يروج لهدم منطقة الحسين

السبت، 30 مارس 2019 12:00 ص
اليوم.. "جنح مدينة نصر" تنظر قضية "يمنى" يروج لهدم منطقة الحسين متهم - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

تنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الكاتب اليمنى سام الغبارى، صاحب دار نشر، فى اتهامه بازدراء الدين الإسلامى، من خلال طرح كتاب مسىء فى معرض الكتاب، والذى صادرته شرطة المصنفات بناء على بلاغ من مقيم الدعوى.

وكان أحمد عبد السلام المحامى أقام وكيلا عن أشرف ماضى عضو نقابة الأشراف، جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد الكاتب اليمنى سام الغبارى.

وجاء فى الجنحة أن شرطة المصنفات صادرت الكتاب المسىء أثناء تداوله فى معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى يحرض على الأزهر وهدم منطقة الحسين، ويتعمد من خلاله ضرب السياحة الدينية فى مصر، وبث الفتن الطائفية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس عاطلين متهمين بالنصب على المواطنين فى مدينة نصر

اخبار الحوادث

جنح مدينة نصر

كاتب يمنى

ازدراء الاديان

اخبار مصر




لا تفوتك
الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة