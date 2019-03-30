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اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين التموين والأوقاف لتوفير سلع شنط رمضان

السبت، 30 مارس 2019 04:00 ص
اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين التموين والأوقاف لتوفير سلع شنط رمضان د. على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف اليوم السبت، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك بهدف توفير سلع شنطة رمضان والتى تتضمن مواد غدائية.

 

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد أولى اجتماعاته مع كبرى شركات الموردين والمنتجين للسلع الغذائية، بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية للاستعداد لشهر رمضان المقبل، حيث تم الاتفاق على زيادة وتكثيف المعروض من السلع سواء فى المعارض أو المنافذ الثابتة أو المتحركة، وعمل مجموعة كبيرة من التخفيضات فى الأسعار من جانب شركات القطاع العام والخاص، بهدف تلبية كل احتياجات المواطن من السلع وتوفيرها بأسعار وكميات مناسبة.


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سلع شنط رمضان




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