video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 05:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم المنيا تحتفل "بساعة الأرض" لترشيد استهلاك الطاقة

السبت، 30 مارس 2019 05:00 ص
اليوم المنيا تحتفل "بساعة الأرض" لترشيد استهلاك الطاقة ساعة الأرض - صورة أرشيفية
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق
تحتفل محافظة المنيا، اليوم السبت ” بساعة الأرض”، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، تزامناً مع توقيت احتفال وزارة الدولة لشئون البيئة بهذا الحدث العالمى السنوى. والذى ينظمه الصندوق العالمى للطبيعة بهدف تشجيع وتحفيز الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ مبادرات مستدامة، كترشيد استهلاك الكهرباء والماء وغيرها من الأفكار المبتكرة لرفع الوعى بخطر التغير المناخى وأهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام مواردها.
 
وكلف محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة وحدة ترشيد الطاقة لاتخاذ اللازم ودعوة جميع الجهات في المشاركة فى تفعيل إجراءات تلك الاحتفالية، من خلال إطفاء إنارة واجهات جميع المصالح والمؤسسات والشركات، وتخفيف أحمال استخدام الطاقة الكهربائية من الساعة 8:30  وحتى 9:30 .
 
يذكر أن "ساعة الأرض" حدث عالمى سنوى من تنظيم "الصندوق العالمى للطبيعة"، وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ويجرى خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات ومُلاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة فى آخر سبت من شهر مارس.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مشاركة فى ساعة الأرض.. وزارة الآثار تطفئ الإنارة الخارجية للقلعة

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

ساعه الارض

المنيا




لا تفوتك
الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة