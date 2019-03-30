اليوم المنيا تحتفل "بساعة الأرض" لترشيد استهلاك الطاقة

كتب فريق المحافظات

تحتفل محافظة المنيا، اليوم السبت ” بساعة الأرض”، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، تزامناً مع توقيت احتفال وزارة الدولة لشئون البيئة بهذا الحدث العالمى السنوى. والذى ينظمه الصندوق العالمى للطبيعة بهدف تشجيع وتحفيز الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ مبادرات مستدامة، كترشيد استهلاك الكهرباء والماء وغيرها من الأفكار المبتكرة لرفع الوعى بخطر التغير المناخى وأهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام مواردها.

وكلف محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة وحدة ترشيد الطاقة لاتخاذ اللازم ودعوة جميع الجهات في المشاركة فى تفعيل إجراءات تلك الاحتفالية، من خلال إطفاء إنارة واجهات جميع المصالح والمؤسسات والشركات، وتخفيف أحمال استخدام الطاقة الكهربائية من الساعة 8:30 وحتى 9:30 .

يذكر أن "ساعة الأرض" حدث عالمى سنوى من تنظيم "الصندوق العالمى للطبيعة"، وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ويجرى خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات ومُلاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة فى آخر سبت من شهر مارس.