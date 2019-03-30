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النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لضحايا "مذبحة أوسيم"

السبت، 30 مارس 2019 02:50 م
النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لضحايا "مذبحة أوسيم" مذبحة_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها لكشف ملابسات حادث "مذبحة أوسيم"، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بتشريح جثامين الضحايا، وتقرير المعمل الجنائي بشأن السلاح النارى المستخدم فى الواقعة.

 

وكان مركز أوسيم شهد حادث بشع، حيث ورد لمركز شرطة أوسيم بلاغ يفيد قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه المارة، أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

 

وعلى فور انتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وتبين قيام "محمود .م.س" 36 سنة –عامل- ومقيم بدائرة المركز، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المارة بالقرب من كوبرى الصفيرة – دائرة المركز- أسفرت عن وفاة أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بأعيرة نارية.

 

وقامت القوات بمبادلته النيران مما أدى إلى وفاته وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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