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النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لجثة عامل قتل على يد نجله بـ6 أكتوبر

السبت، 30 مارس 2019 02:19 م
النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لجثة عامل قتل على يد نجله بـ6 أكتوبر جثة_أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى
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استعجلت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة عامل قتله ابنه بسبب سوء سلوكه بالواحات بمدينة 6 أكتوبر، لاستكمال التحقيقات.

وكان المتهم بقتل والده بمنطقة الواحات قرر أنه ارتكب الواقعة لسوء سلوكه، بعد تعدد شكاوى أهالى قريته منه، حيث استدرجه إلى قرية مجاورة بحجة التنقيب عن الآثار داخل منزل قديم، واعتدى عليه بآلة حادة، مما أسفر عن مفارقته الحياة.

وأضاف المتهم أنه ارتكب الجريمة حتى يكف أذى والده عن سكان قريته، وأرشد رجال المباحث عن مكان التخلص من الأداة المستخدمة فى الحادث، حيث تم التحفظ عليها، كما أجرى خبراء الأدلة الجنائية بالجيزة معاينة لموقع الجريمة، حيث تم رفع أثار دماء الضحية، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة للاستناد إليه فى التحقيقات التى تجريها.

وكان قسم شرطة الواحات بالجيزة تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص غارقا فى دمائه نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.

وبإجراء التحريات توصل المقدم هيثم سكر، رئيس مباحث الواحات، إلى هوية المجنى عليه، وتبين أن ابنه وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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