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المرور: أمطار خفيفة على الطرق لم تؤثر على حركة السيارات ونراقب كافة المحاور

السبت، 30 مارس 2019 02:19 م
المرور: أمطار خفيفة على الطرق لم تؤثر على حركة السيارات ونراقب كافة المحاور حركة المرور_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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قالت اﻹدارة العامة للمرور، إنه يتم متابعة الحالة الجوية وتقلبات وعدم استقرار الطقس، تلاحظ سقوط أمطار خفيفة بالطرق التابعة للإدارة، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.

 

وأضافت اﻹدارة العامة للمرور، أن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، وأنه يتم رصد أى معوقات مرورية على الطرق وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

 

كانت موجة من سوء اﻷحوال الجوية ضربت المحافظات، ونتج عنها سقوط أمطار فى الساعات اﻷولى من صباح اليوم الاثنين، وسط مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات على كافة الطرق.


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