المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى يكرم الأمهات الأفارقة المثاليات فى مصر

كتب وتصوير سامى وهيب

احتفل المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز مساء اليوم الجمعة بتكريم مجموعة كبيرة من الأمهات المثاليات من مصر ودول جنوب السودان وإثيوبيا وكوت ديفوار، لجهودهم فى تنشئة أبنائهم والدور الذى قاموا به من أجل تقديم نماذج إنسانية يفخر بها الجميع.

وأكد الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثفافى القبطى الأرثوذكسى – فى كلمته خلال الاحتفالية - أن المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى يحرص كل عام على تكريم الأمهات تكريما لهم ولدورهم العام فى بناء المجتمع، وأن تاريخ الاحتفال بالأم يعود إلى نحو 150 عاما، لافتا إلى أن النجاح والسلام والتقدم فى مختلف المجتمعات سببه الأم.

وأضاف الأنبا إرميا أن فكرة عيد الأم على مستوى العالم بدأت فى الولايات المتحدة بولاية فيرجينيا، أما فى مصر فكان السبب فيها الكاتب الصحفى الكبير مصطفى أمين وشقيقه الكاتب الصحفى على أمين وهو كان بمثابة مقترح لرد الجميل للأم وهى فكرة وجدت انتشار وترحيب لدى الجميع، وكان الاحتفال الأول فى عام 1956 وأن العديد من الدول أخذت الفكرة عن بلادنا مصر.

وأوضح رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، أن مصر هى قلب القارة الأفريقية وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يضع مصالح الدول الأفريقية فى مقدمة أولوياته، وأن مصر ترأس حاليا الاتحاد الأفريقى لما لها من ثقل وقيمة على مستوى دول العالم، مضيفا أن مصر تفتح أبوابها دائما لأشقائها الأفارقة فى كافة المجالات وأن المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى يكرم اليوم أمهات من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكوت ديفوار إلى جانب تكريم الأمهات المصريات والصم وضعاف السمع.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، على أن الجامعة لا تتأخر أبدا عن مساعدة أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، لافتا إلى أن جامعة عين شمس كانت الأولى التى يوجد فيها ممثل للطلاب ذوى القدرات الخاصة فى اتحاد الطلاب.

بدوره، قال المستشار رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إن شهر مارس عرف عنه الاحتفال بالمرأة وتكريمها، ففى يوم 8 مارس يحتفل العالم بيوم المرأة، لافتا إلى أن كل أمهاتنا هن مثاليات وأن من يتم اختيارهن للتكريم يمثلن كل الأمهات، وأن مصر من أولى الدول التى عرفت تكريم المرأة منذ فجر التاريخ.

وأضاف قمصان، أن المرأة المصرية هى رمز للقوة والجمال على مر العصور، بل إنها ساهمت على مستوى التنمية والسياسة، وأن تكريم الأم المصرية يجب أن يكون مستمر وألا يقتصر فقط على توقيت محدد.

وكرم الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى مارى لويس جيك جوك من دولة جنوب السودان وهى مرت بظروف إنسانية صعبة وكافحت من أجل تعليم أبنائها إلى جانب التحاقها بكلية التجارة جامعة القاهرة حتى تكمل تعليمها، كما تم تكريم السيدة رابيا حسين من إثيوبيا وتعمل مترجمة فى إحدى المؤسسات وعانت كثيرا من أجل تربية ابنها كونها تحيا بمفردها فى مصر، كذلك تم تكريم مريم سنوسى من دولة كوت ديفوار وهى تعيش فى مصر منذ 13 عاما وهى العائل الوحيد لثلاثة أطفال فى مراحل التعليم المختلفة.

وشهد الحفل أيضا تكريم أمهات الشباب من الصم وضعاف السمع على جهودهم فى تنشئة أبنائهم وتجاوز العقبات العديدة التى مرت بهم حتى يثبتوا للجميع أن أبنائهم قادرين على النجاح والتميز رغم كل التحديات، إلى جانب تكريم الطلاب الصم وضعاف السمع المشاركين فى المسابقة الفنية "التصوير والرسم والنحت".

بدأ الحفل بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وصاحب الاحتفال وجود ترجمة بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع، وقدم فريق الصم وضعاف السمع مجموعة من العروض الفنية خلال الاحتفالية