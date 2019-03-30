المحافظات تنتظر القمة.. مقاهى الأقصر وبنى سويف جاهزة لاستقبال المشجعين.. الجماهير للاعبى الأهلى والزمالك: تحلوا بالروح الرياضية وعايزين مباراة تليق بكم.. وأهالى الفيوم: المشاهدة فى البيت أفضل خشية التعصب

المحافظات– أيمن لطفى - جاكلين منير - رباب الجالي - أحمد مرعى - إبراهيم سالم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية صوب ستاد برج العرب بالإسكندرية، في السابعة مساء اليوم السبت، وذلك لمتابعة لقاء "القمة 117" بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام، ووجه مشجعى الفريقين فى عدد من المحافظات نصائح للاعى الفريقين بضرورة التحلى بالروح الرياضية والحصول على الثلاث نقاط.

وأعلن أصحاب عدد من المقاهى بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، عن البدء منذ الصباح الباكر فى تجهيز المحلات لاستقبال المواطنين لحضور مباراة القمة بين النادى الزمالك متصدر الدورى الممتاز، والنادى الأهلى فى المركز الثانى، وذلك فى تمام السابعة مساء.

وقال الحاج محمد فرج الله صاحب مقهى فى قرية بمدينة إسنا، أنه يتم تجهيز الكراسى والمشروبات وغيرها منذ الصباح الباكر لكون المباراة مهمة للغاية حيث يقبل الكثير من الشباب والكبار على حضور المباراة والاستماع إليها قبل بدء المباراة بساعة كاملة، مؤكداً أن النادى الأهلى سيفوز بالمباراة بنتيجة 2-0 ويتصدر الدورى الممتاز.

فيما قال محمد شيكا عامل بمقهى بمحافظة الأقصر، أن المباراة ستنتهى 3-1 للنادى الأهلى، مناشداً المدير الفنى بتجهيز تشكيل قوى للمباراة للفوز على الزمالك، مؤكداً أنه حضر للمقهى فى السادسة صباحاً للتجهيز للمباراة التى تشهد إقبال كبير للغاية من الشباب والكبار وأهالى المحافظة الذين يتوافدون على كل مقهى لحضور المباراة.

فيما استعدت مقاهى المنيا لاستقبال مشجعى كرة القدم لمباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك، حيث شهدت المقاهى زيادة فى إعداد المقاعد خاصة مع توافد المشجعين مبكرا لحجز مقاعدهم عليها، مما دفع كثير من المقاهى الى رفع تذكرة الجلوس للمشاهدة فقط إلى 20 جنية بخلاف المشروبات التى يتم تقديمها خلال المباراه. وفى نفس السياق يقوم نادى المنيا الرياضى بعرض المباراه على شاشة كبيرة لأعضاء النادى وأسرهم بالمجان حيث بدأت استعدادات النادى بعد الظهيرة لترتيب المقاعد لاستقبال الاعضاء. وعبر أهالى محافظة الفيوم عن إستعداداتهم لمتابعة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك وإهتمامهم بالمباراة وأمل كل منهم فى فوز فريقه المفضل وأعرب معظم الأهالى وفقا لاستطلاع رأى أجراه اليوم السابع حيث قالوا إنهم يفضلون مشاهدة المباراة بالمنازل منعا للتعصب والاختلاف.

وقال حسين عبد الستار أحد مواطنى قرية حمزاوى بمحافظة الفيوم أنه يفضل متابعة مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك فى منزله ووسط أسرته وأنه لا يفضل متابعة المباراة فى المقهى نظرا لأنه زملكاوى ويخشى أن تحدث أى خلافات.

ولفت حسين إلى أنه يتوقع الفوز للزمالك ووصفه بأنه سيكون فوزا مستحقا نظرا لأن الزمالك فى هذه الفترة فى أحسن حالاته واللاعبين يؤدون فى الملعب بشكل جيد ويتمتعون بالتركيز العالى مطالبا اللاعب فرجانى ساسي بالتركيز ، ولفت الى أن الروح الرياضية أهم من نتيجة المباراة وأنه لابد أن تكون المباراة بشكل مشرف.

وعن مدى إهتمام مواطنى القرى بمحافظة الفيوم بكرة القدم أكد المواطن أنهم فى القرى متابعين جيدين لكرة القدم ويتابعون مباريات الكرة المصرية والأوربية بعناية لافتا الى أنه ليس هناك أى فرق بالاهتمام بالكرة فى المدن عن القرى.

وقال حسن غالب أحد مواطنى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم أنه يفضل مشاهدة مباراة القمة فى المنزل.

وأضاف على عبد الستار، أنه يشجع النادى الأهلى وسيشاهد المباراة بالمقهى نظرا لأنه يكون بها روح عن المنزل وسيحتفل مع الشباب فى نهاية المباراة إذا فاز النادى الأهلي.

وفى القليوبية، توقع نجيب رمضان، أحد الفلاحين بقرية تابعو لمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، فوز فريق النادي الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-0، في المباراة التي تجمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، قائلا "طول عمر الأهلي بيعلم على الزمالك".

وأكد "نجيب"، أنه سيحرز أهداف الأهلي على معلول، ورمضان صبحي أو سعد سمير ابن قريته بالقليوبية، موضحا أن اللقاء سيمر بأمان في ظل التأمين الكبير لرجال الشرطة، إلى جانب أن اللقاء سيتم بروح جميلة بين الفريقين.

وعبر شباب القليوبية عن توقعاتهم عن مبارة اليوم بين قطبي الكرة المصرية وهم فريقي الاهلي والزمالك عن فرحتهم لأقامة تلك المبارة التي ينتظرونها منذ بداية العام ، لكي يختتم الدورى العام.

وقال طه محمد طالب بكلية العلوم جامعة بنها إن الفوز سيكون لنادى الزمالك ويكون النتيجة 3-2 والهدف الأول سيحرزه أوباما. واضاف أحمد علي، ان الفوز سيكون حليف النادى الاهلي لاحراز 3 اهداف وسيحرز اول هدف حسين الشحات. قال أسامة عبد الرحمن موظف بمديرية الطرق ببنى سويف إن مباراة الأهلى والزمالك سوف يفوز بها الفريق الذى يستطيع لاعبوه السيطرة على اعصابهم والتماسك داخل الملعب لأن الفوز فى لقاء القمة يسهل مهمة الفريق فى الحصول على الدورى . واضاف عبدالرحمن : أنا مشجع زملكاوى واتمنى الفوز لفريقى حتى يستكمل مشواره فى إعتلاء قمة الدورى ، وبعيدا عن الانتماءات أرجو أن نشاهد مباراة قوية تليق بتاريخ الفريقين والعرب وأفريقيا حتى تكون رمزا ودعاية ايجابية للبطولة الأفريقية التى سوف تقام فى مصر توقع نجيب رمضان، أحد الفلاحين بقرية تابعو لمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، فوز فريق النادي الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-0، في المباراة التي تجمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، قائلا "طول عمر الأهلي بيعلم على الزمالك".

وأكد "نجيب"، أنه سيحرز أهداف الأهلي على معلول، ورمضان صبحي أو سعد سمير ابن قريته بالقليوبية، موضحا أن اللقاء سيمر بأمان في ظل التأمين الكبير لرجال الشرطة، إلى جانب أن اللقاء سيتم بروح جميلة بين الفريقين.