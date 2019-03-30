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الكرملين: ترامب لم يطلب إجراء محادثات هاتفية مع بوتين لبحث الوضع فى فنزويلا

السبت، 30 مارس 2019 04:43 م
الكرملين: ترامب لم يطلب إجراء محادثات هاتفية مع بوتين لبحث الوضع فى فنزويلا ترامب وبوتين
موسكو /أ ش أ/
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بسكوف، اليوم السبت، عدم تلقى روسيا أى طلب من الإدارة الأمريكية لإجراء محادثة هاتفية، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حتى الآن لبحث الوضع فى فنزويلا، جاء ذلك فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وكان الرئيس الأمريكى، قد أعلن أمس أنه قد يبحث الوضع فى فنزويلا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين "فى وقت ما".

ومنذ 23 يناير الماضي، تشهد فنزويلا توترا إثر إعلان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، "أحقيته" بتولى الرئاسة مؤقتا، إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وتلقيه دعما إقليميا لا سيما من الولايات المتحدة، رغم فوز الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو قبل ذلك بأشهر بفترة رئاسية ثانية .. فيما أيدت بلدان بينها روسيا شرعية الرئيس الحالى مادورو.

 


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