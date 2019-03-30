video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 12:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القليوبية تطفئ أنوار جهات غير حيوية احتفالا بساعة الأرض اليوم.. صور

السبت، 30 مارس 2019 11:18 م
القليوبية تطفئ أنوار جهات غير حيوية احتفالا بساعة الأرض اليوم.. صور القليوبية تطفئ أنوار جهات غير حيوية احتفالا بساعة الأرض
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أطفأت محافظة القليوبية أنوار مبني الديوان العام ومباني مجالس الوحدات المحلية ، والأماكن الغير ضرورية، مساء اليوم السبت، لمدة ساعة، احتفالا بـ "ساعة الأرض‪"، وذلك تزامنا مع الحدث البيئى العالمى، الذى تشارك فيه معظم دول العالم، حيث تم لإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة بدءا من الساعة 8:30 مساء حتى 9:30 مساءا.وأكد المحافظ، أن اختيار هذا التوقيت لقربه من موعد الاعتدال الربيعي لكوكب الأرض، والهدف الرئيسي منها مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى، وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، كما يعد رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وترشيد استهلاك الطاقة والانبعاثات لحماية البيئة. ‪

وأوضح، أن الاحتفال بساعة الأرض أقيم بإطفاء الإنارة الخارجية، وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة، فى كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت والجامعات التابعة للمحافظة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، وغيرها من الأماكن غير الحيوية فى هذا التوقيت خاصة المستشفيات والجهات الحساسة والأمنية، مشيرا إلى أنه من المعتاد أن يطفئ أكثر من 350 مكانا شهيرا حول العالم أضواءه للاحتفال بهذه المناسبة، بما فى ذلك برج إيفل بفرنسا وناطحة سحاب إمباير ستيت فى نيويورك‪.

وأضاف المحافظ، أن احتفالية "ساعة الأرض"، دعوة للجميع للمشاركة بشكل آمن وسليم تماماً، وعدم إطفاء أى أضواء وأجهزة يترتب عليها أخطار بأى شكل سواء على الأفراد أو الاماكن العامة أو الخاصة، ومن المهم أن لا يكون أى فرد أو مكان في وضع غير آمن، ويجب على الجميع أن يضعوا السلامة أولاً قبل اتخاذ أى قرار بإطفاء الأضواء أو الأجهزة الكهربائية.

 

ساعة الأرض (1)
 

 

ساعة الأرض (2)
 

 

ساعة الأرض (3)
 

 

ساعة الأرض (4)
 

 

ساعة الأرض (5)
 

 

ساعة الأرض (6)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية: حملات مكبرة لرفع الاشغالات علي الطريق الدائري لتيسير الحركة المرورية

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظة القليوبية

كهرباء القليوبية

ساعة الأرض

المنشآت الحكومية




لا تفوتك
فيديو جراف.. السيسي يعلن زيادات تاريخية للمرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى

فيديو جراف.. السيسي يعلن زيادات تاريخية للمرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

حصاد الإصلاح.. قرارات تاريخية للرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات.. رفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه.. المالية: قرارات السيسى تعكس تقديره لتضحيات الشعب.. واليوم السابع ينشر قيمة الزيادة.. إنفوجراف

حصاد الإصلاح.. قرارات تاريخية للرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات.. رفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه.. المالية: قرارات السيسى تعكس تقديره لتضحيات الشعب.. واليوم السابع ينشر قيمة الزيادة.. إنفوجراف

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة