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القبض على هارب من 267 سنة سجنا و546 حكما قضائيا بالإسكندرية

السبت، 30 مارس 2019 12:02 م
القبض على هارب من 267 سنة سجنا و546 حكما قضائيا بالإسكندرية مصلحة السجون_أرشيفية
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نجح قطاع الأمن العام في ضبط محكوم عليه هارب من تنفيذ 546 حكما قضائيا بالإسكندرية.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الآداء الأمنى، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.. وفى ضوء ما أكدته تحريات ومعلومات مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، بتردد محكوم عليه هارب مطلوب التنفيذ عليه فى 546 حكما قضائيا بدوائر أقسام "مينا البصل – محرم بك – كرموز" بلغ إجمالى فترة العقوبة فيها بالحبس لمدة 267 سنة و6 شهور، وبإجمالى غرامات بلغت حوالى 6 ملايين و800 جنيه ).

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، تم استهدافه وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.


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الامن العام

الهاربين من الاحكام

حوادث




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