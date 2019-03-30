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القبض على أب ونجله لقيامهما بالتنقيب عن الآثار فى القليوبية

السبت، 30 مارس 2019 10:14 ص
القبض على أب ونجله لقيامهما بالتنقيب عن الآثار فى القليوبية تنقيب - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث قسم الخصوص، القبض على صاحب محل بقاله ونجله لقيامهما بالتنقيب عن الآثار بمنزلهما تم التحفظ على المتهمين وأدوات التنقيب، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، بتلقية بلاغا  من الأهالى بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بمنزل بشارع عمر بن الخطاب دائرة القسم .
 
على الفور تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية، وانتقل مأمور وضباط وحده مباحث القسم أمكن ضبط كلاً من : - 
 
مالك المنزل المدعو"سمير. ع . ع " 65 سنة، صاحب محل بقاله ، ونجله "عدلي.س"34سنة، فران حال قيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل مكون من 5 طوابق، وبالمعاينة تبين وجود حفره قطر 1.5 متر وبعمق 5 أمتار تقريباً بصالة الطابق الأرضى،حيث تم ضبط أدوات الحفر عبارة عن "موتر رفع مياه ، 3 كوريك ،2 مطرقه، فأس دلو، بكارة حبال .
 
بمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، تم التحفظ على المنزل وتعيين الحراسه اللازمه عليه.
 
تم التنسيق والإدارة العامة للأمن الوطنى وفرع الأمن العام بالقليوبية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1893 إدارى قسم شرطة الخصوص لسنة 2019م ،وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 
 
 

 


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