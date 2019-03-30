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العراق: تدمير مقرات "داعش" الإرهابى غرب محافظة نينوى بشكل الكامل

السبت، 30 مارس 2019 09:47 م
العراق: تدمير مقرات "داعش" الإرهابى غرب محافظة نينوى بشكل الكامل عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلن مصدر أمنى عراقى تدمير مقرات تنظيم (داعش) الإرهابى، فى صحراء الحضر غرب محافظة نينوى بشكل الكامل.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية الليلة عن مصدر فى شرطة المحافظة - لم تسمه - القول إن قوة مكافحة الإرهاب التابعة لمدينة الموصل تحت قيادة العمليات الخاصة الثانية داهمت مقرات عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى صحراء الحضر غرب نينوى ودمرها بشكل كامل.

وكانت خلية مكافحة المتفجرات العراقية قد أعلنت - مؤخرا - تفكيك 45 لغما بعملية مسح وتطهير شرق محافظة نينوي.

يشار إلى أن القوات الأمنية فى محافظة نينوى تعلن بين فترة وأخرى عن تدمير العديد من مقرات "داعش" إضافة إلى مقتل واعتقال العديد من عناصر التنظيم بحملات دهم وتفتيش مختلفة.

 


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