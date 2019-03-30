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العاصمة الإدارية تطفئ أنوارها للمشاركة فى ساعة الأرض بمشاركة طوائف المجتمع

السبت، 30 مارس 2019 09:36 م
العاصمة الإدارية تطفئ أنوارها للمشاركة فى ساعة الأرض بمشاركة طوائف المجتمع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير السعودى محمد
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أطفأت العاصمة الإدارية الجديدة أنوارها للمشاركة فى الحدث العالمى، ساعة الأرض، بمشاركة وزيرة البيئة الدكتورى ياسمين فؤاد، وعدد من نواب البرلمان وسفراء الدول الأجنبية، وشخصيات عامة وطلبة الجامعات.

وأشعل الحضور الشموع بالتزامن مع إطفاء الأنوار، كما شكلوا بالشموع كلمة ساعة الأرض مصر 2019 واستعانت العاصمة الإدارية بكاميرات طائرة، لتصوير الحدث.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وجودنا اليوم للمساعدة فى الحفاظ على الأرض، مشيرة إلى أنه هناك من يقيس حجم التخفيف عن الأرض خلال هذه الساعة.

 


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