الصحة: لا علاقة للوزارة بالرقم 16010 وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجه

كتب وليد عبد السلام

نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أى علاقة للوزارة بالرقم 16010 الذى يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعى على أنه رقم خاص بطوارئ الوزارة، مؤكدًا أن الرقم 137 فقط هو رقم الطوارئ الخاص بوزارة الصحة والسكان.

وأضاف مجاهد، فى بيان اليوم، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت إدارة العلاج الحر والتراخيص بسرعة تشكيل لجنة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أحد المراكز الطبية الموجودة بالمهندسين والذى يروج لهذا الرقم باعتباره تابعًا للوزارة، إضافةً إلى مراجعة كل التراخيص الخاصة بإنشاء هذا المركز.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء أى منشورات أو معلومات صادرة عن الجهات غير الرسمية وذلك حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.