الشعب_بيقولك_شكرا_ياسيسى.. مظاهرة حب إلكترونية عقب قرارت الرئيس التاريخية

كتب محمد عبد العظيم

عقب القرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم حول زيادة الأجور والمعاشات، تصدر هاشتاج "الشعب بيقولك شكرا يا سيسى"، قائمة الأكثر تداولا فى مصر خلال الساعات القليلة الماضية، للتعبير عن شكر الرئيس السيسى وسط حالة من الحب للرئيس السيسى بعد هذه القرارات التاريخية.









وأكد المشاركون فى الهاشتاج أن الرئيس السيسى اتخذ قرارات تاريخية بزيادة الأجور والمعاشات، وأن هذه القرارات تأتى فى إطار صبر جموع المصريين على قرارات الإصلاح الاقتصادى، وفيما حرص المغردون على نشر عبارات الشكر للرئيس السيسى بالإضافة إلى نشر صوره وعرض الانجازات الاخرى التى حققتها الدولة المصرية تحت حكم الرئيس السيسى.

















يذكر أن الرئيس السيسى قد أعلن اليوم عن مجموعة من القرارات التاريخية السيسى، مثل منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، حيث تصل التكلفة الإجمالية للزيادات والترقيات 30.5 مليار جنيه، حيث يرتفع بند المرتبات فى الموازنة لـ 300 مليار جنيه و500 مليون جنيه.