السيسى يدعو الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة لتأهيل الفتيات لسوق العمل

كتب إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يدعو الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالى والتمكين التكنولوجى للمرأة وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التى تتيح للمرأة فرصا للعمل.

وأضاف الرئيس خلال كلمته باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، أنه فى ضوء فخرنا جميعا بتمثيل المرأة ودورها فى البرلمان وفى الحكومة بنسبة هى الأعلى فى تاريخ مصر، فإنه يدعو إلى تحقيق المزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة فى مختلف القطاعات، فمصر أحوج ما تكون فى بناء نهضتها إلى جهود بناتها جنبا إلى جنب مع جهود أبناءها.

وتابع الرئيس، أنه يدعو الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداه لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.

وقال الرئيس السيسى فى ختام كلمته المكتوبة، "فى ختام كلمتى أتوجه بالدعوة لكل مواطن على أرض مصر، أقول لهم تستحق سيدات مصر منا شارعا آمنا يسرن فيه باطمئنان ومكان عمل متفهم يعملن به، ومعاملة راقية فى كل مكان تعكس تحضر شعبنا وعراقته، وأقول للمرأة المصرية لكى منى ومن وطنك كل التقدير والإعزاز والاحترام والاعتراف بالجميل".