video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى يدعو الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة لتأهيل الفتيات لسوق العمل

السبت، 30 مارس 2019 02:42 م
السيسى يدعو الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة لتأهيل الفتيات لسوق العمل الرئيس السيسى
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يدعو الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالى والتمكين التكنولوجى للمرأة وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التى تتيح للمرأة فرصا للعمل.

 

وأضاف الرئيس خلال كلمته باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، أنه فى ضوء فخرنا جميعا بتمثيل المرأة ودورها فى البرلمان وفى الحكومة بنسبة هى الأعلى فى تاريخ مصر، فإنه يدعو إلى تحقيق المزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة فى مختلف القطاعات، فمصر أحوج ما تكون فى بناء نهضتها إلى جهود بناتها جنبا إلى جنب مع جهود أبناءها.

 

وتابع الرئيس، أنه يدعو الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداه لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.

 

وقال الرئيس السيسى فى ختام كلمته المكتوبة، "فى ختام كلمتى أتوجه بالدعوة لكل مواطن على أرض مصر، أقول لهم تستحق سيدات مصر منا شارعا آمنا يسرن فيه باطمئنان ومكان عمل متفهم يعملن به، ومعاملة راقية فى كل مكان تعكس تحضر شعبنا وعراقته، وأقول للمرأة المصرية لكى منى ومن وطنك كل التقدير والإعزاز والاحترام والاعتراف بالجميل".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس : أتطلع لتنفيذ فعال لبرنامج "مودة" يؤتى ثماره فى استقرار الأسرة

الرئيس يطالب المشاركين باحتفالية المرأة المصرية الوقوف تكريما لها

الرئيس السيسى

احتفالية المراة المصرية




لا تفوتك
"حكاية وطن" فيلم تسجيلى يرصد كفاح ونضال المرأة المصرية والنماذج الناجحة

"حكاية وطن" فيلم تسجيلى يرصد كفاح ونضال المرأة المصرية والنماذج الناجحة

وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

قبل قمة برج العرب.. لاسارتي "حيّر" الأهلاوية ..انتصارات رائعة بالخمسة ثم سقوط غريب خارج الديار.. أعاد اكتشاف نيدفيد وهاني والسولية قبل أن يتسبب في "توهان" عاشور وآزارو وفتحي.. عصبية شديدة ثم "هزار" مع اللاعبين

قبل قمة برج العرب.. لاسارتي "حيّر" الأهلاوية ..انتصارات رائعة بالخمسة ثم سقوط غريب خارج الديار.. أعاد اكتشاف نيدفيد وهاني والسولية قبل أن يتسبب في "توهان" عاشور وآزارو وفتحي.. عصبية شديدة ثم "هزار" مع اللاعبين

فى محاولة لكبح جماح السترات الصفراء.. "الغرامة" كارت جديد لمواجهة الحركة.. حظر التظاهرات فى سانت إيتيان وفرض 135 يورو على كل مشارك.. ومحكمة فرنسية تغرم قيادىا 2000 يورو.. والخسائر تقترب من 4 مليار يورو

فى محاولة لكبح جماح السترات الصفراء.. "الغرامة" كارت جديد لمواجهة الحركة.. حظر التظاهرات فى سانت إيتيان وفرض 135 يورو على كل مشارك.. ومحكمة فرنسية تغرم قيادىا 2000 يورو.. والخسائر تقترب من 4 مليار يورو

فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو الأهلى والزمالك قبل القمة 117

فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو الأهلى والزمالك قبل القمة 117

فكرى الأول.. الإتيكيت هيقولك 5 طرق تجاوبي بيها على الأسئلة السخيفة

فكرى الأول.. الإتيكيت هيقولك 5 طرق تجاوبي بيها على الأسئلة السخيفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة