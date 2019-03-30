السياحة تنفذ محطات للطاقة الشمسية فى 8 فنادق بمدن سياحية مختلفة

أكد المهندس عماد حسن، مستشار وزيرة السياحة للطاقة والتنمية المستدامة، أن الزيادة التى شهدتها أسعار الطاقة التقليدية فى السنوات الأخيرة حفزت قطاع الفنادق للبحث عن مصادر أخرى للطاقة بتكلفة ثابتة، وعلى المدى المتوسط والبعيد توفر فى معدلات الاستهلاك.

وشدد حسن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على ضرورة التحول لاستخدام الطاقة الشمسية التى تساهم فى تحقيق سياحة مستدامة، موضحا أن الوزارة تستهدف فى المرحلة الحالية تنفيذ محطات للطاقة الشمسية فى 8 فنادق، بهدف تعزيز انتشار استخدام الطاقة الشمسية فى القطاع، لافتا إلى أن هناك منحة تساهم فى تكلفة المحطات الشمسية الأمر الذى شجع الفنادق على تلك الخطوة.

وأضاف حسن أن هناك فندقا انتهى من تدشين محطته لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، فى حين تم توقيع تعاقد جديد مع فندق بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر لتدشين محطة، وجار التفاوض مع 6 فنادق بعدة مقاصد سياحية مختلفة للتحول لاستخدام الطاقة الشمسية، وتلك الفنادق موزعة ما بين فندقين فى مدينة شرم الشيخ، ومثلها فى الغردقة، وفندق آخر فى أسوان.

وعن تفاصيل دعم وزارة السياحة للفنادق فى هذا المجال، قال حسن إن وزارة السياحة قامت بالتنسيق مع مشروع نظم الخلايا الضوئية المتصلة بالشبكة Egypt PV التابع لمركز تحديث الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، لتقديم دعم فنى للفنادق الراغبة فى التحول للطاقة الشمسية مع المساهمة الجزئية فى تكلفة تنفيذ المحطة بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 30% على أول 150 كيلو وات بتمويل من مرفق البيئة العالمى.

ولفت حسن إلى أن هذا المشروع يعتبر أحد النماذج التى يتم تنفيذها بهدف تشجيع الفنادق على استخدام الخلايا الضوئية لتوليد الكهرباء، وذلك لخفض مصاريف التشغيل وتطبيقاً لمفاهيم السياحة المستدامة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى المسببة لظاهرة التغيرات المناخية.