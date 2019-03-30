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السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

السبت، 30 مارس 2019 05:05 م
السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الحشيش بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهمين "محمود.س.أ 22 سنة عامل و"حسن.أ" 30 سنة طل بالسجن 10 سنوات لكل منهما وغرامة 100 ألف جنيه، لكل منهما بعد اتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز ساقلته.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

وترجع أحداث الواقعة، إلى عام 2018 بدائرة مركز ساقلتة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز ساقلتة، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش، وترويجه على عملائهما من المتعاطين من الشباب وراغبى الشراء بدائرة المركز .

 

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد كبير من قطع الحشيش وزنت 208 جرام من الحشيش، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


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