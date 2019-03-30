السجن 10 سنوات لعامل قتل ابنته ودفنها فى حفرة بسبب سوء سلوكها بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "كامل . ع . ا " 68 سنة عامل ويقيم بناحية الشواولة بمركز المنشاة بالسجن 10 سنوات لاتهامه بقتل ابنته مديحة 27 سنة ربة منزل بان كتم أنفاسها ودفنها فى حفرة بسبب شكه فى سلوكها .

وصدر الحكم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2018 عندما تلقى اللواء هشام الشافعى، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد أبو موسى يفيد تلقى مركز شرطة المنشأة بلاغًا من "كامل . ع . ا " 68 سنة عامل ويقيم بناحية الشواولة دائرة المركز بغياب نجلته "مديحه . ك . ع" 27 سنة ربة منزل زوجة "سالم . أ . س" "عامل بدولة ليبيا " وتقيم طرف والدها بذات الناحية ولم يتهم أحدا بالتسبب فـى ذلك.

وكشفت التحريات إلى أن المجنى عليها سيئة السمعة وبمواجهة المبلغ وتطوير مناقشته، قرر قيامه بقتلها عن طريق كتم أنفاسها لشكه فى سلوكها وأنها سيئة السمعة وأضاف بقيامه بالتخلص من الجثة بوضعها داخل جوال ودفنها فى حفرة بقرية أولاد سلامة دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز حيث أرشد المتهم عن مكان دفن الجثة وعثر عليها بحفرة بعمق مترين، وتم استخراجها وبمناظرتها تبين أنها فـى حالة تعفن وأخطرت النيابة العامة والتى انتقلت لإجراء المعاينة وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.