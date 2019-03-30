video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد3 سنوات لسائق بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية فى المرج

السبت، 30 مارس 2019 02:38 م
السجن المشدد3 سنوات لسائق بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية فى المرج محكمه_أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم أحمد عبد الحفيظ، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ألاف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة والذخائر النارية بالمرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري و أحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود و سمير رزق.

وأسندت النيابة للمتهم أحمد عبد الحفيظ، سائق، تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية غير "مششخنة" بقصد الاتجار، وحيازة ذحائر نارية بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قبول استئناف النيابة على براءة "دريم بارك" من تهمة التهرب الضريبى

تجارة الاسلحة

جنايات القاهرة

السجن المشدد

اخبار الحوادث




لا تفوتك
"حكاية وطن" فيلم تسجيلى يرصد كفاح ونضال المرأة المصرية والنماذج الناجحة

"حكاية وطن" فيلم تسجيلى يرصد كفاح ونضال المرأة المصرية والنماذج الناجحة

وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

قبل قمة برج العرب.. لاسارتي "حيّر" الأهلاوية ..انتصارات رائعة بالخمسة ثم سقوط غريب خارج الديار.. أعاد اكتشاف نيدفيد وهاني والسولية قبل أن يتسبب في "توهان" عاشور وآزارو وفتحي.. عصبية شديدة ثم "هزار" مع اللاعبين

قبل قمة برج العرب.. لاسارتي "حيّر" الأهلاوية ..انتصارات رائعة بالخمسة ثم سقوط غريب خارج الديار.. أعاد اكتشاف نيدفيد وهاني والسولية قبل أن يتسبب في "توهان" عاشور وآزارو وفتحي.. عصبية شديدة ثم "هزار" مع اللاعبين

فى محاولة لكبح جماح السترات الصفراء.. "الغرامة" كارت جديد لمواجهة الحركة.. حظر التظاهرات فى سانت إيتيان وفرض 135 يورو على كل مشارك.. ومحكمة فرنسية تغرم قيادىا 2000 يورو.. والخسائر تقترب من 4 مليار يورو

فى محاولة لكبح جماح السترات الصفراء.. "الغرامة" كارت جديد لمواجهة الحركة.. حظر التظاهرات فى سانت إيتيان وفرض 135 يورو على كل مشارك.. ومحكمة فرنسية تغرم قيادىا 2000 يورو.. والخسائر تقترب من 4 مليار يورو

فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو الأهلى والزمالك قبل القمة 117

فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو الأهلى والزمالك قبل القمة 117

فكرى الأول.. الإتيكيت هيقولك 5 طرق تجاوبي بيها على الأسئلة السخيفة

فكرى الأول.. الإتيكيت هيقولك 5 طرق تجاوبي بيها على الأسئلة السخيفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة