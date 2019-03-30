السجن المشدد3 سنوات لسائق بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية فى المرج

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم أحمد عبد الحفيظ، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ألاف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة والذخائر النارية بالمرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري و أحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود و سمير رزق.

وأسندت النيابة للمتهم أحمد عبد الحفيظ، سائق، تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية غير "مششخنة" بقصد الاتجار، وحيازة ذحائر نارية بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.