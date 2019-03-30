"الرى" تبدأ إنشاء قناطر ديروط الجديدة فى 2020 بتكلفة مليار و200 مليون جنيه

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، طرح أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة، بعد الانتهاء من إعداد التصميم التفصيلى لها، مشيراً إلى أن أعمال المكتب اﻻستشارى ستستمر فى الدراسات لمدة 73 شهرًا، منها 12 شهرا ضمان تشغيل، و10 أشهر لإعداد مستندات الطرح والترسية، بالإضافة إلى 51 شهرًا للتنفيذ.

وأضاف حبيش، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التصميم الهندسى للقناطر الجديدة تم الاتفاق عليه من خلال نفس المكتب الاستشارى فى مرحلة دراسات الجدوى، مشيراً إلى أن المدة الزمنية لعقد الخدمات الاستشارية تبلغ 73 شهرًا، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أساسية، تشمل تقديم الدعم الاستشارى فى مرحلة العطاءات من شهر نوفمبر القادم حتى سبتمبر من العام القادم والأعمال المدنية للقناطر من شهر سبتمبر من العام القادم الى ديسمبر 2023، على أن يكون التسليم المبدئى و تشغيل وصيانة المشروع 2025.

وأشار حبيش، إلى أن مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة يهدف إلى تحسين أعمال الرى لزمام 1.5 مليون فدان تمثل 18% من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر، بالإضافة إلى توفير منظومة تحكم آلية أتوماتيكية حديثة ومتطورة من خلال غرفة تحكم ومراقبة للتصرفات المائية بالترع التى تغذيها المجموعة من أسيوط حتى الجيزة والفيوم مروراً بالمنيا وبنى سويف، علاوة على ضمان توزيع منتظم على جميع الفروع.

وأوضح حبيش، أن القناطر ستعمل من خلال منظومة أوتوماتيكية متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها ولضمان توزيع منتظم على فروع هذه الترع، ويتم إجراء دراسات جدوى على مجموعة القناطر، بمعرفة معاهد الوزارة البحثية، ودراسة جدوى إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط، بمعرفة وكالة التعاون الدولى اليابانية "JICA".

ولفت حبيش، إلى أنه تم توقيع اتفاقية القرض مع الجانب اليابانى خلال المؤتمر الإقتصادى للدول المانحة للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية لمصر الذى عقد فى شرم الشيخ 2015 بين وزارة الموارد المائية والرى وهيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا)، حيث تضمن عرض الحكومة اليابانية تقديم التمويل من خلال قرض يتضمن إعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد على حساب الجانب اليابانى وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف عليه من خلال قرض قيمته (5.854 مليار ين يابانى اى ما يعادل حوالى مليار و200 مليون جنيه مصرى).

أضاف حبيش، أن أهمية المشروع تأتى فى ضوء منظومة تطوير وإحلال وتجديد منشآت التحكم على نهر النيل والترع الرئيسية نظرا لتقادمها، والأخطار المتوقعة على جسم مجموعة القناطر فى حالة تعرضها لزلازل متوسطة أو قوية، فيما يوفر المشروع 500 فرصة عمل اثناء التنفيذ.

الجدير بالذكر أن مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية فى مصر والعالم، تم إنشائها عام 1872 فى عهد الخديوى إسماعيل (أى منذ حوالى 146 عام) حيث تُعد ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية فى العالم. تقع هذه المجموعة على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند الكيلو (60,600) من فم ترعة الإبراهيمية، وتقوم بإطلاق تصرف سنوى من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار متر مكعب سنويا لتغذى مجموعة القناطر عدد (7) سبعة ترع فرعية وهم قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة ابوجبل وقنطرة فم ترعة الدلجاوى.