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الرئيس السيسى يكرم ميرفت التلاوى كإحدى النماذج النسائية المشرفة

السبت، 30 مارس 2019 02:13 م
الرئيس السيسى يكرم ميرفت التلاوى كإحدى النماذج النسائية المشرفة ميرفت التلاوى والرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى - إبراهيم حسان - محسن البديوى
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سلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهادات تقدير لعدد من النماذج النسائية الناجحة والمشرفة، ومنهن السفيرة ميرفت التلاوى أول سيدة مصرية تشغل منصب الوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة.

 

بدورها تقدمت "التلاوى"، بخالص الشكر للرئيس السيسى، قائلة: "كل الشكر والتهنئة على ما تفعلونه من أجل مصر ومستقبلها، فكل التحية لك والدعاء بالتوفيق لك بإذن الله، ولى طلب بسيط.. الوعى ينقصنا، والجيش قادر على اتمام المشروعات ولكن الوعى مهم فالمجالس القومية بفروعها فى المحافظات تحتاج إلى أموال وإلى مساندة مالية وأدبية لتقوم بهذا الدور".

 


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