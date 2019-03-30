الرئيس السيسى يصل مقر احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

كتب إبراهيم حسان – محسن البديوى

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرمه السيدة انتصار السيسى، قبل قليل، إلى مقر الحفل الذى يقيمه المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

والتقط الرئيس السيسى والسيدة قرينته، صورة تذكارية مع عدد كبير من المكرمات وأعضاء المجلس القومى للمرأة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن حرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام يأتي تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وأضاف السفير بسام راضى، أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، حققت الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة، مشيرا إلى تأكيد الرئيس، على أن المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة فى شجاعتها وقدرتها على التحدى والعطاء وقدمت أغلى ما تملك من أفراد اسرتها فداء لهذا الوطن العظيم.