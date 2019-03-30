الرئيس السيسى يحقق أمنية الحاجة فهيمة أكبر معمرة بالشرقية ويقبل رأسها

كتب محمد الجالى - إبراهيم حسان - محسن البديوى

حقق الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمنية الحاجة فهيمة، أكبر معمرة فى الشرقية والتى تبلغ من العمر 103 أعوام، وذلك بعد طلبها مقابلته والتبرع بـ30 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك خلال احتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس.

وصافح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحاجة فهيمة أكبر معمرة فى الشرقية، وقبل رأسها.

كان اليوم السابع نشر فى التاسع من فبراير الماضى حوارا مع الحاجة فتحية بعنوان "قصة الحاجة فهيمة أكبر معمرة بالشرقية بـ106 أعوام" طالبت فيه مقابلة الرئيس السيسي.

فيديو وصور.. قصة الحاجة فهيمة أكبر معمرة بالشرقية بـ106 أعوام.. لديها 42 حفيدًا ورأت الملك فاروق عدة مرات.. وتؤكد: حضرت حفلات أم كلثوم مع زوجى.. وأتمنى مقابلة الرئيس السيسى والتبرع بـ30 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر

يأتى هذا، بعد عرض فيديو باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، يتضمن رسالة الحاجة فهيمة تتمنى فيها التبرع لصالح صندوق تحيا مصر بـ 30 ألف جنيه، ولقاء الرئيس السيسى، قائلة: "مش عاوز حاجة من الدنيا غير إنى أضع فلوسى فى الصندوق وأرى الرئيس السيسى".