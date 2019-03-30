الرئيس : أتطلع لتنفيذ فعال لبرنامج "مودة" يؤتى ثماره فى استقرار الأسرة

كتب إبراهيم حسان – محسن البديوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأم المصرية لا يفى قدرها أى كلمات مهما طالت، ولا أى تعبيرات أدبية مهما كانت بليغة، والمرأة الزوجة هى الشريك الوفى والمخلص، رفيقة مشوار الحياة بتقلباته وتحدياته، بأفراحه وأحزانه، والملاذ لزوجها حينما تشتد الأزمات والداعم له بلا حدود، أما المرأة الأخت والابنة سبب الابتسامة والسعادة وقرة عين الآباء والأمهات منذ أن كانت طفلة وليدة.

وأضاف الرئيس خلال كلمته باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، أنه يتطلع للتنفيذ الفعال والإيجابى لبرنامج "مودة" بحيث يؤتى ثماره فى استقرار الأسرة، ويحفظ لكلا الزوجين حقوقه، جنبا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.