الحبس 6 أشهر لمدير نقابة الصيادلة وفرد أمن بتهمة الاعتداء على الصحفيين

كتب ـ كريم صبحى

قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار عمرو فهمي وأمانة سر محمد علي، بمعاقبة فايز شطا، مدير نقابة الصيادلة، وفرد أمن بالنقابة بالحبس لمدة 6 أشهر لإدانتهما بالتعدى على الصحفيين إسراء طلعت وآية دعبس وعاطف بدر ومحمد الجرنوسي، داخل مقر نقابة الصيادلة، فى ديسمبر الماضي. وقضت المحكمة ببراءتهما من تهمة سرقة الهواتف المحمولة.

كانت نيابة وسط القاهرة، أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، فى يناير الماضي، بعد تحقيقات موسعة أجرتها مع المتهم الأخير، والذي تعرّف عليه الصحفيون المجنى عليهم أمام النيابة العامة، مؤكدين على تواجده واشتراكه فى التعدى عليهم وسرقة هواتفهم المحمولة، أثناء تغطية تلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة.

وأسندت النيابة للمتهمين التعدى على الصحفيين وسرقة هواتفهم المحمولة، وأمرت بحبس فرد الأمن على ذمة التحقيقات التى تجري معهم، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسه على ذمة القضية، ثم أُخلى سبيله لاحقا بكفالة مالية قدرها 10 الآف جنيه.

وتعرّض الصحفيون المجني عليهم، في ديسمبر الماضي، للاعتداء أثناء تغطية تلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة، من قبل أمن النقابة، وأفراد تابعين لمحيي عبيد، نقيب الصيادلة، وفايز شطا مدير النقابة ومستشارها القانوني.