التحالف الدولى: داعش يسعى لإعادة بناء قواته واستئناف الهجمات فى العراق

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نفذت قوات التحالف الدولى بقيادة واشنطن وقوات الأمن العراقية عملية جوية وبرية منسقة، والعديد من عمليات التطهير ضد شبكات تنظيم " داعش" الإرهابى فى شمالى وغربى العراق، واستهدفت عمليات التطهير، المدعومة بغارات التحالف الجوية، مواقع قيادة داعش ومخازن وأوكار وممرات وطرق تنقله.

وقال اللواء فى الجيش البريطانى كریستوفر كیكا، وفقا لقناة (الإخبارية العراقية) اليوم الجمعة ، " إن داعش يسعى الى إعادة بناء قواته واستئناف الهجمات فى العراق لتحقيق طموحاته الإقليمية بعد أن فقد كل الأراضى التى كان يسيطر عليها".