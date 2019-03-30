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السبت، 30 مارس 2019 02:30 ص
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الإتحاد الاوروبى يبرم اتفاقية ب25 ميلون يورو مع موريتانيا

السبت، 30 مارس 2019 02:01 ص
الإتحاد الاوروبى يبرم اتفاقية ب25 ميلون يورو مع موريتانيا المفوضية الاوروبية
نواكشوط /أ ش أ/
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وقع مسؤول الموازنة الموريتانى محمد ولد كمبو مع المدير العام للتعاون الدولى والتنمية بمفوضية الاتحاد الأوروبى استيفانى مانسرفيزى ، الجمعة فى نواكشوط ، اتفاقية تمويل تتعلق ببرنامج الاتحاد الأوروبى لتكامل الأمن والصمود والتنمية فى موريتانيا بقيمة إجمالية تصل خمسة وعشرين مليون يورو.

وذكرت الاذاعة الموريتانية أن الاتفاقية تدخل فى إطار صندوق الائتمان الاستعجالى لأفريقيا وأنها ستمكن من تعزيز قدرات موريتانيا فى مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاة المشترك ، إضافة إلى تعزيز تسيير المالية العمومية والتحسين من الحكامة الأمنية ذات الصلة بالهجرة اللاشرعية برا وبحرا.

وأشاد مدير التعاون الدولى بالمفوضية الأوروبية بالشراكة الإستراتيجية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبى فى الوقت الراهن خاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار فى المنطقة، ، مثمنا جهود الحكومة الموريتانية فى مجال تسيير الحدود ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب.

 

 


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