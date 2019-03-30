

وذكر المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن جوتريتش سيزور في العاصمة المصرية، الجامع الأزهر ويلتقي شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للإعراب عن تضامنه والتأكيد على الحاجة لمحاربة آفة كراهية المسلمين (الإسلاموفوبيا) وكل أشكال الكراهية والتعصب.



وغادر الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك مساء أمس الجمعة متوجها إلى تونس لحضور القمة الثلاثين لجامعة الدول العربية، وإلقاء خطابه أمام القمة غداً الأحد، وأثناء زيارته للعاصمة التونسية، سيلتقي الرئيس الباجي قائد السبسي وكبار مسؤولي الحكومة.



كما سيلتقي جوتريتش، طلابا جامعيين لبحث دور الشباب المهم في الحوارات والسياسات الوطنية والدولية، وجهود الأمم المتحدة لضمان الإنصات لأصوات الشباب وترجمة رؤاهم إلى أفعال.



وسيفتتح الأمين العام مقر الأمم المتحدة الجديد في تونس، الذي يعرف باسم "المنزل الأزرق"، كما سيعقد لقاءات مع القيادات النسائية وممثلي المجتمع المدني.



وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأولوية الرئيسية للأمين العام أثناء الزيارة ستكون ليبيا، وعلى هامش القمة، سيحضر جوتيريش اجتماعاً للجنة الرباعية حول ليبيا، وتتشكل اللجنة من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وسينضم للأمين العام في الاجتماع ممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة.



ويتوجه أمين عام الأمم المتحدة بعد زيارته لتونس إلى مصر وبعدها الأردن، حيث من المقرر أن يتحدث في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منطقة البحر الميت، وسيلتقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وكبار مسؤولي الحكومة.



تأتي زيارة الأمين العام للأردن بعد مؤتمر لندن 2019 الذي عقد في فبراير، وكان بداية شراكة جديدة بين الأردن والمجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على الذات في الأردن في ضوء الضغوط التي يواجهها.



كما سيزور الأمين العام في الأردن، مخيم البقعة الذي تديره وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، وسيلتقي هناك طالبات من مدرسة فتيات تابعة للأونروا، وطلابا من برلمان الأونروا المركزي وممثلات النساء.



وفي المخيم سيلقي الأمين العام الضوء على أهمية مواصلة تمويل الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا.